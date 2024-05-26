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إقتصاد

بوتين يُخاطب رؤساء المصانع: سرّعوا وتيرة اقتصاد الحرب

Lebanon 24
26-05-2024 | 04:41
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حث الرئيس فلاديمير بوتين رؤساء الشركات المصنعة للمعدات العسكرية على زيادة الإنتاج وجعل اقتصاد الحرب الروسي أكثر فعالية.

وقال بوتين يوم السبت في شركة الصواريخ التكتيكية "JSC"، وهي منتج رئيسي للأسلحة: "من المهم بناء اقتصاد فعال للقوات المسلحة. يجب علينا دائماً أن نكون أمام العدو. وعندها سيكون النصر مضمونا"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".
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وحضر الاجتماع في كوروليف، بالقرب من موسكو، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وهو خبير اقتصادي حل هذا الشهر محل حليف بوتين منذ فترة طويلة سيرجي شويجو في هذا المنصب. وكان وزير المالية أنطون سيلوانوف حاضرا أيضا.

ومن المتوقع أن يصل إنفاق روسيا على الدفاع والأمن القومي إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 13% في منتصف الثمانينيات خلال الحقبة السوفييتية، وفقاً للكرملين. (العربية)
المصدر: العربية

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