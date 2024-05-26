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عضو كنيست: على إسرائيل وقف الحرب على غزة لاستعادة المحتجزين

Lebanon 24
26-05-2024 | 04:55
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قال عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي رام بن باراك، الأحد، إن تل أبيب يتعين عليها وقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، من أجل استعادة المحتجزين لدى حركة حماس.

 جاء ذلك في مقابلة أجرتها الإذاعة الإسرائيلية العامة مع بن باراك، وهو نائب عن حزب "هناك مستقبل".

 وأضاف بن باراك الذي سبق أن شغل منصب رئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست، ونائب رئيس الموساد: "أعتقد أننا أهدرنا فرصا لإطلاق سراح المختطفين (في غزة)".

 وأوضح أن "خوف (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو حال دون إبرام صفقات كان من الممكن عقدها في الماضي".

 وأعرب بن باراك عن أمله في "ألا يقوم نتنياهو مدفوعا بخوفه من حل الائتلاف الحكومي، بتخريب الصفقة القادمة".

 وتابع: "من أجل استعادة المختطفين، من الواضح أنه يتعين علينا وقف الحرب، وهذا ما يجب القيام به". (الأناضول)

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