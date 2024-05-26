Advertisement

إقتصاد

اردوغان: السياسة المالية لن تزيد من الضغوط التضخمية

Lebanon 24
26-05-2024 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1204271-638523222040884531.jpg
Doc-P-1204271-638523222040884531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الى أن السياسة المالية التركية لن تزيد من الضغوط التضخمية، لافتاً إلى توقعات بأن تشهد البلاد تراجعا‭‭ ‬‬لمعدلات التضخم في النصف الثاني من العام.
 
Advertisement
وقال أردوغان في كلمة أمام مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية إن التضخم السنوي سيصل إلى ذروته في أيار ثم يبدأ في التراجع، مكررا توقعات البنك المركزي في هذا الصدد.


وأضاف: "سندخل فترة تراجع في النصف الثاني من العام. ولن نسمح بضغوط تضخمية من خلال السياسة المالية".

كما أشار أردوغان إلى إن البرنامج الاقتصادي يهدف بشكل أساسي إلى خفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد. وقال "نستهدف خفضا مستداما للتضخم وليس موقتا".

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:46 | 2024-05-26
06:36 | 2024-05-26
06:23 | 2024-05-26
06:06 | 2024-05-26
06:00 | 2024-05-26
05:45 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24