اردوغان: السياسة المالية لن تزيد من الضغوط التضخمية

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الى أن السياسة المالية التركية لن تزيد من الضغوط التضخمية، لافتاً إلى توقعات بأن تشهد البلاد تراجعا‭‭ ‬‬لمعدلات التضخم في النصف الثاني من العام.

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وقال أردوغان في كلمة أمام مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية إن التضخم السنوي سيصل إلى ذروته في أيار ثم يبدأ في التراجع، مكررا توقعات البنك المركزي في هذا الصدد.





وأضاف: "سندخل فترة تراجع في النصف الثاني من العام. ولن نسمح بضغوط تضخمية من خلال السياسة المالية".



كما أشار أردوغان إلى إن البرنامج الاقتصادي يهدف بشكل أساسي إلى خفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد. وقال "نستهدف خفضا مستداما للتضخم وليس موقتا".



