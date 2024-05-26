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عربي-دولي

مقتل 670 شخصاً بانزلاق للتربة في بابوا نيو غينيا

Lebanon 24
26-05-2024 | 06:00
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أفاد مسؤول وكالة "فرانس برس"، الأحد، بأن تقديرات الأمم المتحدة تفيد بمصرع 670 شخصاً جرّاء انزلاق واسع للتربة في بابوا غينيا الجديدة، بعدما طمرت الوحول والأنقاض المئات منذ فجر الجمعة.

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وقال سرحان أكتوبارك، المسؤول في المنظمة الدولية للهجرة في بور موريسبي، لفرانس برس: "التقديرات تشير الى أن أكثر من 150 منزلا قد طمرت".

وأضاف: "أكثر من 670 شخصا باتوا في عداد القتلى"، مشيرا إلى أن "الوضع فظيع مع استمرار التربة بالانزلاق. المياه جارية وهذا يسبب خطرا هائلا لكل المعنيين" في عمليات البحث.

ووقعت الكارثة قرابة الثالثة فجر الجمعة (17:00 ت غ الخميس) في ولاية إينغا في وسط هذا الأرخبيل وباغتت السكان النيام، وقد ضربت الكارثة خصوصا بلدة كاوكالام.

وقال أكتوبارك إن أكثر من ألف شخص اضطروا للنزوح عن البلدة، بعدما قضى انزلاق التربة على العديد من الأراضي الزراعية وإمدادات المياه.

وتحدث أكتوبارك عن استخدام أدوات زراعية "لانتشال الجثث المطمورة تحت التراب". (الحرة)
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