مقتل 670 شخصاً بانزلاق للتربة في بابوا نيو غينيا

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وقال سرحان أكتوبارك، المسؤول في المنظمة الدولية للهجرة في بور موريسبي، لفرانس برس: "التقديرات تشير الى أن أكثر من 150 منزلا قد طمرت".وأضاف: "أكثر من 670 شخصا باتوا في عداد القتلى"، مشيرا إلى أن "الوضع فظيع مع استمرار التربة بالانزلاق. المياه جارية وهذا يسبب خطرا هائلا لكل المعنيين" في عمليات البحث.ووقعت الكارثة قرابة الثالثة فجر الجمعة (17:00 ت غ الخميس) في ولاية إينغا في وسط هذا الأرخبيل وباغتت السكان النيام، وقد ضربت الكارثة خصوصا بلدة كاوكالام.وقال أكتوبارك إن أكثر من ألف شخص اضطروا للنزوح عن البلدة، بعدما قضى انزلاق التربة على العديد من الأراضي الزراعية وإمدادات المياه.وتحدث أكتوبارك عن استخدام أدوات زراعية "لانتشال الجثث المطمورة تحت التراب".