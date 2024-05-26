24
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لابيد: تنياهو يدعو إلى الفوضى
Lebanon 24
26-05-2024
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، أنّ الفيديو الذي ظهر فيه جندي ملثم يدعو إلى التمرّد ضدّ وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ليس صدفة، كون نجل رئيس الحكومة الحالي يائير نتنياهو ومعه يانون مغال الصحافي المقرب من نتنياهو، هم من عملوا على نشره.
Advertisement
وأشار لابيد إلى أنّ ذلك يقود إلى أنّ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قد تعمد نشره الفيديو نظراً للتنسيق الدائم فيما بين المذكورين، وقال: "إذا كان نتنياهو يساهم في نشر مثل هذه الرسائل فهذا يعني دعوة إلى الفوضى".
ودعا الجندي، في المقطع المصوّر بتاريخ 24 أيار الجاري، إلى "الثورة ضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الأمن يوآف غالانت"، وأضاف: "لن نستمع إلا لرئيس الحكومة".
وتابع الجندي الملثّم: "يوآف غالانت، لا يمكنك الفوز بالحرب، دعونا نستمع إلى رئيس واحد".
وفي سياق الانقسامات والأزمات الداخلية لدى إسرائيل، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، إلى إنهاء الحرب على غزة التي وصفها بالمتعثّرة، بعد مرور نحو 8 أشهر دون تحقيق الأهداف المعلنة.
وأكد أولمرت، في مقابلة مع إذاعة "مكان" الإسرائيلية، أنّ الحرب لا تخدم مصلحة "إسرائيل"، بل تخدم مصالح رئيس حكومتها الحالي، بنيامين نتنياهو، وبعض أعضائها.
ودعا أولمرت الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، مشدداً على أنه "لا توجد فرصة لتحقيق النصر أو التدمير النهائي لحماس".
(الميادين نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريباً في شوارع بيروت.. وسيلة نقل جديدة لبنانية 100% وبأسعار مدروسة (صور)
Lebanon 24
قريباً في شوارع بيروت.. وسيلة نقل جديدة لبنانية 100% وبأسعار مدروسة (صور)
02:30 | 2024-05-26
26/05/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)
Lebanon 24
تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)
10:24 | 2024-05-25
25/05/2024 10:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ1500 ليرة لهذه السيارات!
Lebanon 24
الدولار بـ1500 ليرة لهذه السيارات!
01:45 | 2024-05-26
26/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تطالُ طبيباً في لبنان.. هكذا تورّط بـ"ملف مخدرات"!
Lebanon 24
فضيحة تطالُ طبيباً في لبنان.. هكذا تورّط بـ"ملف مخدرات"!
12:30 | 2024-05-25
25/05/2024 12:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
Lebanon 24
بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله
12:35 | 2024-05-25
25/05/2024 12:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:15 | 2024-05-26
معلومات عن أول امرأة تتولى منصب نائب وزير الدفاع الأميركي.. من هي؟
10:00 | 2024-05-26
أيهما في ورطة أكبر إسرائيل أم إيران؟.. صحيفة أميركيّة تكشف
09:45 | 2024-05-26
بين إيران والسودان.. هذه تفاصيل آخر اتفاق
09:30 | 2024-05-26
أولمرت: يجب وقف حرب غزة الآن
09:15 | 2024-05-26
للتحايل على القانون.. أدوية إجهاض محظورة تُباع عبر الإنترنت في المغرب
09:05 | 2024-05-26
مصرع 15 شخصا جراء تجدد الفيضانات في شمال أفغانستان
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
26/05/2024 17:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
26/05/2024 17:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
26/05/2024 17:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24