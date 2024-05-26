لابيد: تنياهو يدعو إلى الفوضى

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وأشار لابيد إلى أنّ ذلك يقود إلى أنّ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قد تعمد نشره الفيديو نظراً للتنسيق الدائم فيما بين المذكورين، وقال: "إذا كان نتنياهو يساهم في نشر مثل هذه الرسائل فهذا يعني دعوة إلى الفوضى".ودعا الجندي، في المقطع المصوّر بتاريخ 24 أيار الجاري، إلى "الثورة ضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الأمن يوآف غالانت"، وأضاف: "لن نستمع إلا لرئيس الحكومة".وتابع الجندي الملثّم: "يوآف غالانت، لا يمكنك الفوز بالحرب، دعونا نستمع إلى رئيس واحد".وفي سياق الانقسامات والأزمات الداخلية لدى إسرائيل، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، إلى إنهاء الحرب على غزة التي وصفها بالمتعثّرة، بعد مرور نحو 8 أشهر دون تحقيق الأهداف المعلنة.وأكد أولمرت، في مقابلة مع إذاعة "مكان" الإسرائيلية، أنّ الحرب لا تخدم مصلحة "إسرائيل"، بل تخدم مصالح رئيس حكومتها الحالي، بنيامين نتنياهو، وبعض أعضائها.ودعا أولمرت الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، مشدداً على أنه "لا توجد فرصة لتحقيق النصر أو التدمير النهائي لحماس".