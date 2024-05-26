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أولمرت: يجب وقف حرب غزة الآن

Lebanon 24
26-05-2024 | 09:30
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دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، إلى وقف العملية العسكرية في رفح، وإنهاء الحرب على غزة التي وصفها بالمتعثّرة بعد مرور نحو 8 أشهر، مشيراً إلى أنّ هاتين الخطوتين هما من أجل إعادة الأسرى.
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وأكد أولمرت، في مقابلة مع إذاعة "مكان" الإسرائيلية، أنّ الحرب لا تخدم مصلحة إسرائيل، بل تخدم مصالح رئيس حكومتها الحالي، بنيامين نتنياهو، وبعض أعضائها.

ودعا أولمرت الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، مشدداً على أنه "لا توجد فرصة لتحقيق النصر أو التدمير النهائي لحماس".

وأضاف أن ادعاء "النصر" لا أساس له من الصحة، وهذا هو شعار نتنياهو حتى يتمكّن من التبرير، في إطار المحاولات المتواصلة، لخلق مسافة بين أحداث 7 تشرين الأول، والمرحلة التي ستنتهي فيها الحرب، لأسباب شخصية أو سياسية، ولا علاقة لها بإسرائيل.

وفي سياق حديثه، قال أولمرت: "إذا أردنا إعادة الأسرى سالمين، علينا أن نوقف الحرب الآن".

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