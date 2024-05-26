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عربي-دولي

زيلينسكي يخاطب بايدن وشي.. هذا ما طلبه منهما

Lebanon 24
26-05-2024 | 06:06
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طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، من نظيريه الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ حضور القمة من أجل السلام في بلاده، والتي تستضيفها سويسرا يومي 15 و16 حزيران. 


وقال زيلينسكي في مقطع مصوّر: "أناشد قادة العالم الذين ما زالوا في منأى عن الجهود الدولية للقمة الدولية من أجل السلام: الرئيس بايدن قائد الولايات المتحدة، والرئيس شي قائد الصين".
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وأضاف: "رجاء ادعما قمة السلام بقيادتكما الشخصية وحضوركما".



وتابع: "جهود الغالبية في العالم هي الضمان للإيفاء بكل الالتزامات".


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