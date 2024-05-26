Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الإيراني: الجذور القوية لدولتنا تمنع حدوث أى اضطراب في البلاد

Lebanon 24
26-05-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1204308-638523265848786403.jpg
Doc-P-1204308-638523265848786403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني أن الجذور القوية لإيران لا تسمح بحدوث أي اضطرابات في البلاد.

وتحدث اشتياني عن الوضع في إيران بعد مصرع الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ومرافقيه في حادثة تحطم مروحيتهم، وقال: "إن بنية نظامنا هي بنية متماسكة ومتينة، وحضور قائد الثورة الإسلامية على رأس هذه البنية يحمي البلاد من الخلل".
Advertisement

وأضاف: "لقد قبل شعبنا بشكل أساسي الإسلام العزيز وولاية الفقيه، فلذلك أنه كما كان في عهد الإمام الخميني لن يتضرر هذا البلد ما دام يتحرك في اتجاه الإسلام والحكومة الدينية".

وأشار اشتياني إلى عدم تعطيل حركة البلاد واستمراريتها من قبل الحكومة وجميع أجهزة البلاد تحت توجيهات قائد الثورة الإسلامية.

وتابع: "هناك مستوى من السلطة والقوة في نظام الجمهورية الاسلامية الإيرانية جعلتها أن تقاوم أي حادث، لأن جذورها قوية بسبب الثورة الإسلامية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:15 | 2024-05-26
10:00 | 2024-05-26
09:45 | 2024-05-26
09:30 | 2024-05-26
09:15 | 2024-05-26
09:05 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24