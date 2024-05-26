إجتماع مرتقب للكابينت مساء اليوم

ذكر مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يجتمع مجلس وزراء الحرب مساءً لبحث اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي في القدس الليلة في تمام الساعة التاسعة لبحث اتفاق إطلاق سراح الرهائن".

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي في القدس الليلة في تمام الساعة التاسعة لبحث اتفاق إطلاق سراح الرهائن".

الى ذلك، قال مصدر مطلع إنه تم اتخاذ قرار باستئناف المحادثات بعد اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس وزراء قطر التي تشارك في الوساطة.





وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أيضاً: "في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أميركية نشطة".