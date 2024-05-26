"لا علاقة لها بالإرهاب".. هكذا حمى فلسطيني عشرات الحيوانات في غزّة (صور)

داخل حظيرة في خان يونس بجنوب غزة، أقام فتحي أحمد جمعة مأوى مؤقتاً لعشرات الحيوانات، من بينها أسود وقردة بابون، نزحت معه من رفح.



وفي تصريح له عبر وكالة "الصحافة الفرنسية"، قال جمعة: "نقلنا جميع الحيوانات التي كانت لدينا، باستثناء 3 أسود كبيرة بقيت في رفح، ويضيف: "لم يتسنَّ الوقت الكافي لنقلها جميعها.. هذه الحيوانات لا علاقة لها بالإرهاب".

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واضطر جمعة إلى ترك حديقة الحيوانات التي يعمل بها في رفح عندما أمرت إسرائيل بإخلاء أجزاء من المدينة في أوائل أيار الحالي.



مع ذلك، يخشى جمعة من عدم قدرة هذه الحيوانات على الصمود طويلاً بمفردها، ويقول: "بالطبع، خلال أسبوع أو 10 أيام، إذا لم تُجلَ، فستفارق الحياة لشحّ المياه والغذاء".



ويتابع حارس الحديقة أنه فَقَد بالفعل عدداً من حيواناته بسبب الحرب، وهي "3 أشبال، و5 قرود، وقرد حديث الولادة، و9 سناجب". وفي تصريح له عبر وكالة "الصحافة الفرنسية"، قال جمعة: "نقلنا جميع الحيوانات التي كانت لدينا، باستثناء 3 أسود كبيرة بقيت في رفح، ويضيف: "لم يتسنَّ الوقت الكافي لنقلها جميعها.. هذه الحيوانات لا علاقة لها بالإرهاب".واضطر جمعة إلى ترك حديقة الحيوانات التي يعمل بها في رفح عندما أمرت إسرائيل بإخلاء أجزاء من المدينة في أوائل أيار الحالي.مع ذلك، يخشى جمعة من عدم قدرة هذه الحيوانات على الصمود طويلاً بمفردها، ويقول: "بالطبع، خلال أسبوع أو 10 أيام، إذا لم تُجلَ، فستفارق الحياة لشحّ المياه والغذاء".ويتابع حارس الحديقة أنه فَقَد بالفعل عدداً من حيواناته بسبب الحرب، وهي "3 أشبال، و5 قرود، وقرد حديث الولادة، و9 سناجب".

ورغم نجاحه في إنقاذ الببغاوات، فإنّ عدداً كبيراً من طيوره الأخرى لم تعد بحوزته، ويضيف بحسرة: "لقد أطلقتُ كلاباً وصقوراً ونسوراً، وكذلك الأمر مع الحمام وبعض طيور الزينة. أطلقتُ كثيراً منها لأنه لم تكن لدينا أقفاص لنقلها".



في الحظيرة، يحاول جمعة تدبُّر أمره بالموارد المتوفرة، مُستخدماً سياجاً استُحدث على عجل لزيادة علو الملجأ حتى لا يتمكّن شاغلوه الجدد، وهي غزلان مرقّطة، من الهروب. (الشرق الأوسط)