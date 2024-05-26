Advertisement

عربي-دولي

استهدفته أميركا.. الحوثي تعلن مقتل ضابط في قواتها البحرية

Lebanon 24
26-05-2024 | 06:46
A-
A+
Doc-P-1204320-638523280875649163.jpg
Doc-P-1204320-638523280875649163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقرت جماعة الحوثي بمقتل ضابط في قواتها البحرية خلال المواجهات الجارية مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن النقيب هشام العزي، أحد منتسبي قواتها البحرية، تم تشييع جثمانه في محافظة ريمة.
Advertisement

وبحسب وكالة سبأ التابعة للجماعة، فإن "العزي قتل وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن"، دون مزيد تفاصيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:15 | 2024-05-26
10:00 | 2024-05-26
09:45 | 2024-05-26
09:30 | 2024-05-26
09:15 | 2024-05-26
09:05 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24