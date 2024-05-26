استهدفته أميركا.. الحوثي تعلن مقتل ضابط في قواتها البحرية

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أقرت جماعة الحوثي بمقتل ضابط في قواتها البحرية خلال المواجهات الجارية مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن النقيب هشام العزي، أحد منتسبي قواتها البحرية، تم تشييع جثمانه في محافظة ريمة.وبحسب وكالة سبأ التابعة للجماعة، فإن "العزي قتل وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن"، دون مزيد تفاصيل.