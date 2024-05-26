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عربي-دولي

تحليل جديد يكشف مفاجأة عن إنتاج روسيا للقذائف.. إقرأوا ما جاء فيه!

Lebanon 24
26-05-2024 | 07:45
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أفادت "سكاي نيوز" البريطانية نقلاً عن تحليل أعدته شركة Bain & Company الاستشارية بأن روسيا تنتج ثلاثة أضعاف إنتاج بلدان "الناتو" مجتمعة من قذائف المدفعية والدبابات، وبربع الكلفة.

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وكتبت القناة على موقعها الإلكتروني: "تنتج روسيا قذائف مدفعية أسرع بثلاث مرات تقريبا من حلفاء أوكرانيا الغربيين وبحوالي ربع التكلفة مقارنة بالتكاليف في الغرب".

وجاء في التحليل أن روسيا ستنتج أو تجدد 4.5 مليون قذيفة مدفعية هذا العام، في حين ستنتج الدول الأوروبية والولايات المتحدة مجتمعة حوالي 1.3 مليون قذيفة.

وأشار إلى أن روسيا تنتج القذائف بتكاليف أقل، حيث تبلغ كلفة القذيفة الواحدة من عيار 155 مم في الغرب حوالي 4 آلاف دولار، بينما تبلغ كلفة القذيفة الواحدة من عيار 152 مم في روسيا حوالى ألف دولار تقريبا.

وتؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تجعل "الناتو" شريكا مباشرا في النزاع، وأنها لن تفضي إلا لإطالة احتضار قوات ونظام كييف. (روسيا اليوم)
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