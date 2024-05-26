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عربي-دولي

مصر.. إعلان موعد انطلاق أولى رحلات الحج لهذا العام

Lebanon 24
26-05-2024 | 08:45
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أعلن في مصر أن أولى رحلات قرعة الحج السياحي للمصريين للعام الجاري ستصل إلى السعودية السبت المقبل.

وأكد أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن شركات السياحة ستبدأ في تفويج أولى رحلات قرعة الحج السياحي للعام الجاري بسفر حجاج المستوى البري اعتباراً من الخميس المقبل الموافق 31 من أيار الجاري، للوصول إلى الأراضي السعودية يوم السبت الموافق أول حزيران المقبل.
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وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا في تصريح خاص لـ"روسيا اليوم" أن شركات السياحة ستبدأ أيضا في تفويج أولى رحلات الحج السياحي للمستوي الاقتصادي طيران اعتباراً من 6 حزيران القادم، على أن تتوالى تفويج الرحلات حتى انتهاء الموسم.

وأشار إلى أنه لا زيادة في أسعار الحج، سوى ما أقرته غرفة شركات السياحة لحج الخمس نجوم والمقدرة بـ 44 ألفا 275 جنيها.
 
 
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