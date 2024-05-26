Advertisement

عربي-دولي

بين إيران والسودان.. هذه تفاصيل آخر اتفاق

Lebanon 24
26-05-2024 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1204339-638523298587905157.jpg
Doc-P-1204339-638523298587905157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير خارجية السودان المكلف حسين عوض علي يوم السبت، بالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في العاصمة طهران، واتفقا على الإسراع بوتيرة استئناف عمل سفارتي البلدين.

Advertisement
وأفادت وكالة أنباء السودان "سونا"  بأن حسين عوض علي نقل لعلي باقري كني تعزية رئيس مجلس السيادة والحكومة السودانية والشعب السوداني في وفاة الرئيس الإيراني إبراھيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللھيان ومرافقيهما في حادث تحطم مروحية مؤخرا.

وأكد الوزير حسين عوض علي "تضامن السودان حكومة وشعبا مع الحكومة والشعب الايراني الشقيق في ھذا الحادث الأليم بفقدان إيران لرئيسھا وأحد قادتھا الذين تميزوا بالحكمة والدراية، ووزير خارجيتها المقتدر"، معبرا عن "ثقته في أن إيران ستتجاوز ھذه الفاجعة سريعا باستنادھا إلى مؤسساتھا الراسخة والعريقة"، وفق "سونا".

 من جانبه، أعرب علي باقري عن "شكرھم العميق لما وجدوه من دعم ومساندة قوية إثر ھذا الحدث الاليم من القيادة السودانية عبر برقيات التعزية التي حملت كلمات مؤثرة تعبر عن روح التضامن والإخاء، وكذلك من خلال زيارة وزير الخارجية الحالية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتبث الطمأنينة في نفوس الإيرانيين"، حسب "سونا".

وعقد الجانبان  جلسة مباحثات تناولت سبل انطلاق التعاون بين البلدين بقوة في شتى المجالات، وذلك بعيد استئناف العلاقات الدبلوماسية بينھما مؤخرا وشروعھما في فتح السفارتين مجددا، وتم الاتفاق على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين بقيادة سفيري كل منهما لدي الآخر للمساھمة في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة إلى أعلى المستويات.  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:20 | 2024-05-26
12:58 | 2024-05-26
12:54 | 2024-05-26
12:42 | 2024-05-26
11:58 | 2024-05-26
11:57 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24