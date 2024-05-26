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عربي-دولي

منظومة "درب التبانة الروسية".. إليكم موعد تشغيلها

Lebanon 24
26-05-2024 | 10:45
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أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن روسيا ستبدأ العام الجاري بتشغيل منظومة "درب التبانة" المخصصة لمراقبة الحطام الفضائي.

حول الموضوع قال المدير التنفيذي لقسم البرامج والعلوم المتقدمة في مؤسسة "روس كوسموس"، ألكسندر بلوشينكو:"من المقرر أن يتم تشغيل منظومة درب التبانة الروسية قبل نهاية عام 2024".
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وأشار بلوشينكو إلى أن روسيا طورت منظومة "درب التبانة" لتعمل كنظام مفتوح، لذا فإن "روس كوسموس" مستعدة لتزويد شركائها من دول مجموعة "بريكس" بالبيانات التي سيتم الحصول عليها من هذه المنظومة، كما ستحصل على هذه البيانات بعض مؤسسات القطاع العام والخاص، وكذلك المراكز العلمية والتعليمية.

وفي نيسان العام الماضي صرّح رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وافق على مشروع المنظومة المذكورة لاستخدامها في مراقبة الحطام الفضائي. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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