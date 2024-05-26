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عربي-دولي

كانَ تحت السرير.. امرأة تكتشف رجلاً يختبئ في منزلها منذ 4 أشهر!

Lebanon 24
26-05-2024 | 11:00
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عثرت سيدة أميركية على رجل يختبئ داخل غرفة نومها منذ 4 أشهر، وفقًأ لموقع "dnaindia".

وظهرت السيدة في مقاطع فيديو على "تيك توك" لتروي تجربتها المروعة داخل منزلها مع طفليها والغريب.
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وأوضحت أنها كانت تقيم في منزل عائلتها بدلًا من منزلها، لمساعدتها في رعاية طفليها الصغيرين.

ولدى عودتها إلى المنزل ذات صباح بعد الإقامة في منزل والديها، اكتشفت وجود رجل مختبئ تحت سريرها.

في البداية، تقول السيدة إنها تجاهلت الأصوات الغريبة، مرجحة أن مصدرها ريما غزو القوارض لمنزلها.

لكنها عندما نظرت تحت سريرها، رأت الجينز الأزرق والجوارب السوداء، فصرخت وفرت خارج المنزل.

وأبلغت السيدة الشرطة وتبين أن الغريب دخل منزلها منذ فترة طويلة مستمتعاً بمرافق المنزل وألعاب الأطفال.
 
 
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