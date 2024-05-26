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عربي-دولي

زاخاروفا تسأل: متى سيتم سؤال لندن عن قصف العراق؟

Lebanon 24
26-05-2024 | 07:35
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علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الانتقادات الغربية للمحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو، وطالبت المحكمة بسؤال لندن عن قصف العراق.

وكتبت زاخاروفا في "تيلغرام": "كل ما على كريم خان مدعي المحكمة أن يفعله، هو أن يجيب على سؤال لماذا قصف البريطانيون العراق، ومتى ستعاقبهم الجنائية الدولية على ذلك؟".
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وكان كريم خان قد طلب إصدار مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعرض لانتقادات واسعة من لندن وواشنطن إثر ذلك. (روسيا اليوم)
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