زاخاروفا تسأل: متى سيتم سؤال لندن عن قصف العراق؟

Advertisement

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الانتقادات الغربية للمحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو، وطالبت المحكمة بسؤال لندن عن قصف العراق.وكتبت زاخاروفا في "تيلغرام": "كل ما على كريم خان مدعي المحكمة أن يفعله، هو أن يجيب على سؤال لماذا قصف البريطانيون العراق، ومتى ستعاقبهم الجنائية الدولية على ذلك؟".وكان كريم خان قد طلب إصدار مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعرض لانتقادات واسعة من لندن وواشنطن إثر ذلك. (روسيا اليوم)