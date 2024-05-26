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عربي-دولي

السعودية تعيّن سفيراً لها في سوريا.. تعرّفوا اليه

Lebanon 24
26-05-2024 | 08:14
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أفادت "العربية" بتعيين الدكتور فيصل بن سعود المجفل سفيراً للسعودية لدى سوريا.
 
 
 
بدوره، وجه المجفل الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على "الثقة الملكية بتعيينه سفيرا لدى الجمهورية العربية السورية".
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وأعرب المجفل عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، داعيا "المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهمات عمله بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة مصالح السعودية وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، وفقا لما أورد موقع "عكاظ".
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