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غانتس يطلب رسمياً تشكيل لجنة تحقيق في الحرب على غزة

Lebanon 24
26-05-2024 | 08:35
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قدم رئيس الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 تشرين الأول 2023، الذي نفذه مقاتلون فلسطينيون على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

 ودعا غانتس في المقترح الذي قدمه إلى سكرتارية الحكومة الإسرائيلية، إلى التحقيق في كافة الأحداث التي سبقت الحرب، واتخاذ القرار على المستويين السياسي والعسكري، وكذلك سلوك المستويين خلال الحرب نفسها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

 وقالت الصحيفة إن غانتس أعلن قبل 3 أيام أنه يعتزم تقديم المقترح، بعد انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي الذي أعلن أنه أرسل له 4 تحذيرات قبل الحرب. (الأناضول)

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