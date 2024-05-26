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عربي-دولي

بعبارة مبهمة.. بن غفير يغرّد عن رفح على وقع هدير الصواريخ فوق تل أبيب

Lebanon 24
26-05-2024 | 08:51
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كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في حسابه على "إكس"، اليوم الأحد، عبارة مبهمة عن مدينة رفح، جاء فيها: "رفح وبكل قوة!".


يتزامن منشور بن غفير مع مشاهد وصور لإطلاق صفارات الإنذار في وسط البلاد ووصول صواريخ من منطقة رفح نحو الأراضي الإسرائيلية.
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