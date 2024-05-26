بعبارة مبهمة.. بن غفير يغرّد عن رفح على وقع هدير الصواريخ فوق تل أبيب

Advertisement

كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في حسابه على "إكس"، اليوم الأحد، عبارة مبهمة عن مدينة رفح، جاء فيها: "رفح وبكل قوة!".يتزامن منشور بن غفير مع مشاهد وصور لإطلاق صفارات الإنذار في وسط البلاد ووصول صواريخ من منطقة رفح نحو الأراضي الإسرائيلية.