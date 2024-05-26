أعلنت السلطات الفرنسية عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في هجوم بسكين في مترو مدينة ليون يوم الأحد.



وأفادت مدينة ليون بأنه تم القبض على مشتبه به.



Advertisement وعلى الفور لم تتوفر معلومات عن هوية المهاجم أو الدوافع المحتملة للهجوم.