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عربي-دولي

هجوم بـ"سكين" يصيب 3 أشخاص في مترو بفرنسا

Lebanon 24
26-05-2024 | 11:46
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أعلنت السلطات الفرنسية عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في هجوم بسكين في مترو مدينة ليون يوم الأحد.

وأفادت مدينة ليون بأنه تم القبض على مشتبه به.
 وعلى الفور لم تتوفر معلومات عن هوية المهاجم أو الدوافع المحتملة للهجوم.
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بـ"سكين"

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