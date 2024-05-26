منذ 7 تشرين الاول... الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة جديدة لقتلاه

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق بمعارك شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش إلى 635 عسكريا منذ 7 تشرين الاول (عملية طوفان الأقصى).

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وجاء في بيان الجيش أن الجندي القتيل هو الرقيب بتسلئيل تسفي كوفاكس، يبلغ من العمر 20 عاما، وهو جندي في كتيبة "نتساح يهودا" في لواء كفير.

وبحسب البيان، فقد قتل متأثرا بجراح بالغة أصيب بها الأربعاء الماضي في معركة شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، عن ارتفاع عدد قتلاه إلى 635 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الاول 2023( تشمل معارك قطاع غزة والضفة الغربية والحدود اللبنانية)، فيما قتل 282 منذ بدء المناورة البرية داخل قطاع غزة في 27 تشرين الاول.

وبلغ عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ الـ7 من تشرين الاول حوالي 3601 جريحا بينهم 2097 إصابة طفيفة و948 إصابة متوسطة و556 إصابة خطيرة.

كما ارتفع عدد الإصابات منذ بدء المناورة البرية داخل القطاع في 27 تشرين الاول الماضي إلى نحو 1798 إصابة، بينها 357 خطيرة.

هذ يواصل الجيش الإسرائيل حربه على قطاع غزة لليوم الـ233 على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة آخر حصيلة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي بلغت أكثر من 35 ألف شهيد و80 ألف جريح في صفوف المدنيين منذ الـ 7 من تشرين الاول الماضي. (RT)