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عربي-دولي

كتائب القسام تستهدف تل أبيب برشقة صواريخ.. واعتراض بعضها

Lebanon 24
26-05-2024 | 12:58
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دوت عصر اليوم الأحد صفارات الإنذار في تل أبيب بوسط إسرائيل للمرة الأولى منذ أشهر، وقد سمع دوي انفجارات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل. كما أعلن أن ثمانية صواريخ على الأقل أطلقت في اتجاه تل أبيب بوسط إسرائيل من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة حيث يحتدم القتال.
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وأكد مراسل وكالة "فرانس برس" في قطاع غزة أنه شاهد إطلاق صواريخ من رفح. وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت بعض تلك الصواريخ.
من جهتها قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في بيان عبر قناتها على تليغرام إنها أطلقت "رشقة صاروخية كبيرة" على تل أبيب.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخص وسقوط شظايا صواريخ بعدة مواقع. ونقلت "هآرتس" عن خدمة الإسعاف قولها إن شخصا أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا صاروخ في هرتسليا. كما أفادت الصحيفة بسقوط شظايا صواريخ بعدة مواقع، منها مدينة رعنانا وبين مدينتي بتاح تكفا وبني براك.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذه هي المرة الأولى التي تنطلق فيها صفارات الإنذار من الهجمات بوسط إسرائيل منذ أربعة أشهر.
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