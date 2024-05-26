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الجيش الإسرائيلي ينهي خدمة جندي... ظهر في فيديو ودعا إلى التمرد

Lebanon 24
26-05-2024 | 14:01
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بأنه تم إطلاق سراح المشتبه بظهوره في "فيديو التمرد" في نهاية التحقيق معه لدى الشرطة "بشروط مقيدة".
هذا وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه "تم استجواب جندي الاحتياط الذي ظهر في شريط الفيديو الخاص بالتمرد هذا الصباح (الأحد) في قوات الدفاع الإسرائيلية بموجب تحذير، ووفقا للشبهة الأولية التي ظهرت من تحقيقه، فإنه لم يصور الفيديو في غزة، ولكن في مكان مهجور وسط البلاد.
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وبينت أن الجيش الإسرائيلي قرر في نهاية التحقيق معه إنهاء خدمته الاحتياطية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "المشتبه بظهوره في فيديو التمرد الذي حققت فيه وزارة الدفاع هذا الصباح، هو ناشط في حزب "الليكود" ويمتلك شركة في هرتسليا"، لافتة إلى أنه "تم التحقيق مع المشتبه به من قبل وزارة الدفاع".
ونقلت عن مسؤول عسكري أن "المشتبه به كان على ما يبدو في الاحتياط".


ومساء أمس السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من تحديد هوية الجندي الذي ظهر في مقطع فيديو ملثما ومسلحا، ودعا إلى التمرد على وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق على الفيديو قائلا إنه "حذر مرارا من عصيان الأوامر والتمرد"، ودعا إلى ضرورة معالجة هذه الظاهرة من أي طرف أتت.
ويأتي ذلك بعدما نشر ابن نتنياهو يائير الفيديو، وأعرب عن دعمه للجندي الذي يحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وقال يائير نتنياهو إنه جندي احتياط وهو لن يستجيب لأوامرهم وإنه يتبع فقط لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وإن 100 ألف جندي احتياط يرفضون مغادرة غزة ومصرون على حكم غزة واحتلالها وجلب المستوطنين إليها. (RT)
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