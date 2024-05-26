أشعلت مواقع التواصل.. صورة لزعيم داعش السابق أبوبكر البغدادي

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها لزعيم تنظيم داعش السابق أبوبكر البغدادي (إبراهيم البدري)، وهو صغير.



وتظهر الصورة ملامح البغدادي وهو طفل بشعر أسود كثيف وعيون بنظرات حادة على صغر سنه.

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والبغدادي، هو إبراهيم بن عواد بن إبراهيم بن علي، وشهرته أبوبكر البغدادي، ولد في 28 حزيران 1971.



وكان أمير تنظيم ما كان يعرف بـ"دولة العراق الإسلامية" خلفا لأبي عمر البغدادي، إلى أن قام بإعلان الوحدة بين تلك الجماعات، وهي دولة العراق الإسلامية المسلحة ومنظمة "جبهة نصرة أهل الشام في سوريا" تحت اسم "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، "داعش"، وجميعها تنظيمات إرهابية.