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عربي-دولي
حاكم إقليم دارفور: ممارسات الدعم السريع في الفاشر وراءها "دوافع إثنية"
Lebanon 24
26-05-2024
|
16:22
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أكد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، اليوم الأحد، أن ما يجري في الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور له "دوافع إثنية" وليس سياسية.
وأضاف بحسابه على منصة إكس "العملية وراءها دواع إثنية بلا وازع أخلاقي".
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وتابع أنه سيخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن ما يحدث في الفاشر و"نتمنى الحصول على ردود إيجابية".
وفي وقت سابق اليوم، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي من أن سكان مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها في الولاية يواجهون وضعا إنسانيا "مروعا" جراء القتال الدائر بها.
وقالت سلامي في بيان عبر منصة (إكس) إن عدد الضحايا جراء القتال يرتفع يوميا، داعية أطراف الصراع لوقف القتال والسماح بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات الإنسانية.
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