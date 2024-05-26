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عربي-دولي

توقيف مغربي بعد حادث طعن في مترو الأنفاق في فرنسا

Lebanon 24
26-05-2024 | 16:27
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أوقفت الشرطة الفرنسية، الأحد، شابا مغربيا متهم بمهاجمة 4 أشخاص بسكين في مترو الأنفاق بمدينة ليون شرق فرنسا.

وقال المدعي العام تييري دران إن الشرطة أوقفت الرجل "المسلح بسكين".


وقال مصدر في الشرطة، إن اثنين من الجرحى أصيبا بجروح في البطن وأصيب ثالث بجروح في الذراع.
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وأفادت الشرطة، بأن "المشتبه به، من الجنسية المغربية ويبلغ 27 عاما، ولا سجل له، ودخل المستشفى عدة مرات بسبب مشاكل نفسية".

من جهة أخرى، أعلن مصدر في الشرطة عدم وجود "عناصر" تشير إلى أن الهجوم يتعلق بعمل إرهابي. (سكاي نيوز)
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