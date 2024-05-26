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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يعلّق على قصف رفح: استهدفنا مجمّعاً لحماس
Lebanon 24
26-05-2024
|
18:05
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قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه نفّذ ضربة دقيقة على مجمع تابع لحركة "حماس" في رفح.
وأكد أنه يحقق في الواقعة بعد أنباء ذكرت أن القصف تسبب في اندلاع حريق وإصابة مدنيين.
وتابع بيان الجيش: "قصفت طائرة عسكرية مجمعا لحماس في رفح حيث كان يعمل إرهابيون مهمون بالحركة. نفّذت الضربة ضد أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي واستخدمت قذائف دقيقة واستندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى استخدام حماس للمنطقة".
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واختتم بالقول: "الجيش الإسرائيلي على علم بالأنباء التي ذكرت أن الضربة أسفرت عن اندلاع حريق وإصابة عدد من المدنيين في المنطقة. الواقعة قيد المراجعة".
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