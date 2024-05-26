الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل استهدفت خيام النازحين في رفح عمداً

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اتّهمت الرئاسة الفلسطينية الإثنين إسرائيل باستهداف مركز للنازحين عمداً في رفح.وقالت الرئاسة في بيان إن "ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية".واتهم البيان القوات الإسرائيلية باستهداف خيام النازحين في رفح بشكل متعم~د.وطالب البيان المجتمع الدولي بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.