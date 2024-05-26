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عربي-دولي

بعد اقتراح أمين عام الناتو.. إيطاليا ترفض استخدام أوكرانيا لأسلحتها في ضرب أراض روسية

Lebanon 24
26-05-2024 | 23:17
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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس الأحد معارضتها لاستخدام أسلحة تم إمداد أوكرانيا بها لضرب أراض روسية، بعد اقتراح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) رفع قيود مفروضة على هذا الصعيد.
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ووفقا لتقارير وسائل إعلام إيطالية، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في تصريحات لصحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية الأسبوعية إن حلفاء أوكرانيا يجب أن يفكروا في أن يسمحوا لكييف باستخدام أسلحة يوفرها الحلف لضرب أهداف في روسيا، بدلا من تقييد استعمالها بالأراضي الأوكرانية.
وقالت ميلوني للتلفزيون الإيطالي "لا أعرف لماذا قال ستولتنبرغ شيئا كهذا، أعتقد أن علينا أن نكون حذرين للغاية".

وتشن أوكرانيا بانتظام ضربات عبر الحدود في روسيا، وخاصة في منطقة بيلغورود، وهو تكتيك تعتبره انتقاما عادلا في القتال منذ أن شنت موسكو حربها في فبراير 2022.

ووفقا لمجلة "ذي إيكونوميست"، تستخدم أوكرانيا حتى الآن طائرات مسيّرة محلية الصنع في ضربات تنفذّها في روسيا.

وقال ستولتنبرغ في المقابلة التي أجرتها معه الصحيفة البريطانية ونشرت الجمعة "حان الوقت للحلفاء للنظر في ما إذا ينبغي عليهم رفع بعض القيود التي فرضوها على استخدام الأسلحة التي قدّموها لأوكرانيا".

ولفت إلى أن "حرمان أوكرانيا من إمكان استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف عسكرية مشروعة على الأراضي الروسية يصعّب عليهم (على الأوكرانيين) الدفاع عن أنفسهم".

وأثارت تصريحات ستولتنبرغ غضب مسؤولين في إيطاليا التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لكن تخشى اتساع نطاق النزاع.(سكاي نيوز)

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