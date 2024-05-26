تقرير يكشف: كوريا الشمالية تعتزم إطلاق قمر اصطناعي للتجسس





ويعتقد خفر سواحل اليابان أن نافذة الإطلاق التي تستمر ثمانية أيام قد فتحت للتو، مع إشعار من كوريا الشمالية يحدد ثلاث مناطق خطر بحرية قرب شبه الجزيرة الكورية وجزيرة لوزون الفيليبينية حيث يمكن أن يسقط حطام من الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي.

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وقال الجيش الكوري الجنوبي الجمعة إنه يشتبه في أن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري، وذلك قبل أول اجتماع ثلاثي منذ خمس سنوات بين سول وبكين وطوكيو في كوريا الجنوبية الإثنين. تستعد بيونغيانغ لوضع قمر اصطناعي عسكري جديد للتجسس في المدار، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الإثنين.ويعتقد خفر سواحل اليابان أن نافذة الإطلاق التي تستمر ثمانية أيام قد فتحت للتو، مع إشعار من كوريا الشمالية يحدد ثلاث مناطق خطر بحرية قرب شبه الجزيرة الكورية وجزيرة لوزون الفيليبينية حيث يمكن أن يسقط حطام من الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي.وقال الجيش الكوري الجنوبي الجمعة إنه يشتبه في أن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري، وذلك قبل أول اجتماع ثلاثي منذ خمس سنوات بين سول وبكين وطوكيو في كوريا الجنوبية الإثنين.

ورُصِدت أدلة على استعدادات لإطلاق قمر اصطناعي في مقاطعة ثونغتشانغ ري في كوريا الشمالية، حيث يوجد موقع سوهاي للإطلاق.

وانطلاقا من هذا الموقع، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة أقمار اصطناعية، آخرها فقط وُضع في المدار بشكل صحيح في تشرين الثاني.

وبحسب بيونغيانغ، فإن هذا القمر الاصطناعي يوفر خصوصا صورا لمواقع عسكرية أميركية وكورية جنوبية.



وفي كانون الاول، أشارت بيونغيانغ إلى رغبتها في إطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية إضافية للتجسس في عام 2024. (سكاي نيوز)