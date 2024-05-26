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عربي-دولي

آخر اتصال مع مروحية رئيسي.. هذا ما بثه التلفزيون الإيراني (فيديو)

Lebanon 24
26-05-2024 | 23:25
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قام التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس الأحد، ببث ما قال إنه آخر اتصال هاتفي بين وزير الطاقة علي أكبر محرابيان بهاتف قائد الطائرة الطيار طاهر مصطفوي، الذي كان يقود مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، قبل أن تتحطم يوم الأحد الماضي شمال غرب إيران.

وفي أول محاولة للرد على تناقض الروايات التي أثارتها السلطات الإيرانية حول سقوط مروحية رئيسي، بث التلفزيون تقريرا مدته نحو 12 دقيقة بعنوان "رواية الحادثة".

وبحسب الفيديو فإن محرابيان اتصل بقائد الطائرة الرئاسية ليرد عليه آية الله محمد علي آل هاشم، ممثل المرشد علي خامنئي في مدينة تبريز، الذي كان ضمن المروحية الرئاسية.

ويقول له محرابيان في المحادثة: "هل تسمع صوتي، هل أنت بخير، أين البقية، أنت وحيد".
 
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لكن لا يوجد أي دليل على المحادثات التي جرت على الجانب الآخر من الخط، ويظهر الفيديو محرابيان فقط وهو يتحدث مع شخص ما عبر الهاتف.

وادعى غلام حسين إسماعيلي، رئيس مكتب إبراهيم رئيسي، بعد أيام قليلة من تحطم المروحية، في برنامج تلفزيوني، أنه اتصل على آل هاشم عدة مرات.

ولا تزال هناك تساؤلات بشأن تحطم مروحية رئيسي، وعدم قيامه بالعودة إلى مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية براً.(العربية)


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