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عربي-دولي

يُدعى رافائيل حجار.. حفيدة بايدن على علاقة بشاب من أصل عربي

Lebanon 24
26-05-2024 | 23:34
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كشفت وسائل إعلام بريطانية أن ناتالي بايدن، حفيدة الرئيس الأميركي جو بايدن، على علاقة بشاب من أصول عربية يُدعى رافائيل حجار.

وانتشرت صور للاثنين للمرة الأولى معاً ممسكين بيدي بعض خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس في البيت الأبيض على شرف الرئيس الكيني ويليام روتو، وحضرها الرئيسان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما.
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وكان أفراد آخرون من عائلة بايدن حاضرين، أبرزهم ابنه هانتر وحفيدتاه نعومي وفينيغان، إضافة إلى ناتالي التي حضرت عشاءها الرسمي الأول برفقة حبيبها رافائيل حجار.

من هو رافائيل حجار
وكشفت وسائل إعلام بريطانية أن حجار تلقى تعليمه في بريطانيا بمدرسة ويذربي الثانوية في وستمنستر ومدرسة لاتيم العليا في هامرسميث، كما تلقى دروساً قصيرة في الهندسة بجامعة كينغز كوليج لندن ومعهد ماساتشوستس للتقنية، والرياضيات في جامعة وستمنستر.

العلم السوري
ويتحدث حجار اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية بطلاقة، ويضع في حسابه على "إنستغرام" رمزاً تعبيرياً للعلم السوري يليه الفرنسي والبريطاني.

وليس من الواضح أين وكيف تعرفا لكن من المقرر أن يدرس حجار وحفيدة بايدن في جامعة بنسلفانيا.

وناتالي (19 سنة) هي الابنة البكر لنجل بايدن الراحل بو الذي توفي بسبب السرطان عام 2015، وهي واحدة من أحفاد الرئيس الأميركي السبعة.

ويمارس حجار رياضتي الكريكت والتنس، كما سُجّل باعتباره لاعباً في فريق الرغبي بجامعة بنسلفانيا لموسم 2023-2024.

أما حفيدة بايدن فالتحقت بجامعة بنسلفانيا هذا العام بعد تخرجها في مدرستها في ولاية ديلاوير، وكانت تجولت في الحرم الجامعي برفقة جدها عام 2022.(العربية)



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