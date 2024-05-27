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عربي-دولي
قتلى ومفقودون تحت الأنقاض.. أعاصير قوية ضربت ولايات أميركية (صور)
Lebanon 24
27-05-2024
|
00:33
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لقي 15 شخصا على الأقلّ حتفهم في جنوب الولايات المتحدة حسبما نقلت وسائل إعلام عن السلطات، بعدما ضربت أعاصير قويّة ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس فجر أمس الأحد.
وواصلت فرق الإنقاذ الأحد عمليّات البحث في محاولة للعثور على ناجين محتملين وتحديد مكانهم تحت أنقاض المباني التي دمّرتها الأحوال الجوّية السيّئة التي تسبّبت أيضا في انقطاع كبير للتيّار الكهربائي.
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وأحصت هيئة الأرصاد الجوّية الأميركيّة ما مجموعه 25 إعصارا.
ففي شمال دالاس بتكساس، قتل إعصار سبعة أشخاص على الأقلّ، حسب راي سابينغتون شريف مقاطعة كوك.
وقال لقناة "ذي ويزر تشانل": "للأسف هذا الرقم سيرتفع"، موضحا أنّ عمليّات البحث لا تزال جارية في ظلّ "الأضرار الجسيمة" على الأرض.
كان سابينغتون يتحدّث من طريق سريع ضربته العاصفة، بينما لجأ عشرات الأشخاص إلى محطّة وقود للاحتماء. وأضاف سابينغتون أنّ "الكثير" من الأشخاص أصيبوا بجروح.
ولقي شخصان حتفهما في غرب أوكلاهوما بسبب إعصار آخر، وفق ما نقل تلفزيون محلّي عن مسؤولين.
وفي ولاية أركنساس، تسبّبت هذه الظواهر الجوّية في مقتل خمسة أشخاص وفق ما نقلت قناة محلّية عن السلطات. وأظهرت لقطات صورا لمبان مدمّرة ولأعمدة كهرباء على الأرض ولأغصان أشجار مُقتلعة.
وأبلِغ عن مقتل شخص آخر في لويزفيل في كنتاكي، وفق ما قال العمدة كريغ غرينبرغ.
وأدى سوء الأحوال الجوّية إلى عرقلة انطلاق النسخة 108 من سباق إنديانابوليس 500 ميل، وطلب منظّمو السباق من المتفرّجين المغادرة.
وانقطعت الكهرباء عن نحو 500 ألف منزل الأحد من تكساس جنوبا إلى أوهايو شمالا، حسب موقع poweroutage.us. (العربية)
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