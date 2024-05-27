الجيش الإسرائيلي يقتحم كفردان غربي جنين

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اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بلدة كفردان غربي جنين وفجرت عددا من المركبات واستولت على أخرى.ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الاقتحام إطلاق قنابل الغاز السام، وقنابل صوتية دون تسجيل أي إصابات.وأوضحت المصادر أن القوات المهاجمة داهمت عددا من المنازل في البلدة، كما اعتلى الجنود أسطح عدد منها.بدورهم واصل مقاومون للاقتحام إطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية خلال اقتحام كفردان.كما استهدف مقاومون قوات إسرائيلية كانت على حاجز سالم قرب جنين.الجدير بالذكر أن فعاليات جنين ومخيمها نظمت الليلة الماضية مسيرة ووقفة منددة بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.وجابت المسيرة شوارع جنين والمخيم واستقرت على الدوار الرئيسي، وندّد المشاركون بالمجزرة وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر. (RT)