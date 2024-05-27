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عربي-دولي

في السريلنكا.. العثور على جثة السفير الفرنسي

Lebanon 24
27-05-2024 | 01:42
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أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية أمس، العثور على السفير الفرنسي لدى سريلانكا وجزر المالديف جان فرانسوا باكتيت ميتا في مقر إقامته في كولومبو.

ولم تحدد الوزارة في بيانها سبب وفاة الدبلوماسي الفرنسي، في حين ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" أن سبب وفاة باكتيت البالغ من العمر 53 عاما كان أزمة قلبية.
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وقال المتحدث باسم الشرطة دي جي نيهال ثالدوا، إنه تم العثور على السفير ميتا في مقر إقامته هذا الصباح، وتبين أن السفير لم يخرج من غرفته اليوم، وعند فحصه وجد ميتا.

وتحقق شرطة ويليكادا في الحادث، ومن المقرر إجراء تشريح للجثة.
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