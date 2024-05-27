صراع داخلي بين بلينكن والبيت الأبيض... ما القصة؟

أشار المحلل في جامعة السياسات الاستراتيجية الأسترالية مالكولم ديفيس إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يجادل مستشاري البيت الأبيض الذين يخشون التصعيد مع روسيا.





وقال ديفيس في مقابلة مع "سي إن إن": "توجد في إدارة بايدن مجموعة تشعر بالقلق من آفاق التصعيد مع روسيا، ويحاول وزير الخارجية (أنتوني بلينكن) معارضة هذه المخاوف... لكن يبدو لي أن مستشار الأمن القومي (جيك ساليفان) متحفظ مثل الرئيس بايدن".

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وأضاف أن النزاع الداخلي في واشنطن هو الذي لا يسمح لكييف بالحصول على موافقة الإدارة الأميركية على تنفيذ ضربات على الأراضي الروسية بأسلحة أميركية.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الخارجية الأميركية اقترحت السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية لضرب الأراضي الروسية.

من جهته أظهر رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس النواب الأميركي مايكل ماككول لبلينكن خريطة للأراضي الروسية مع منطقة يمكن تغطيتها بصواريخ ATACMS الأميركية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي ليونيد سلوتسكي إن كل هذه التصريحات تؤجج المواجهة العسكرية المباشرة مع موسكو. (سكاي نيوز)