زيلينسكي يزور إسبانيا لضمان تلقي أسلحة.. وحرب المسيرات مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا

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وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 12 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية بما في ذلك فوق إقليم كراسنودار الليلة الماضية.



وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بمسيرات على منشآت في الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار، واعتراض ست مسيرات فوق أراضي مقاطعة أوريول". يوم جديد تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، الاثنين، فيما يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، وبالمقابل تحاول كييف كسب المزيد من التأييد والدعم الغربي، حيث يقوم الرئيس الأوكراني بزيارة إلى إسبانيا بهدف ضمان الدعم العسكري من مدريد.وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 12 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية بما في ذلك فوق إقليم كراسنودار الليلة الماضية.وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بمسيرات على منشآت في الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار، واعتراض ست مسيرات فوق أراضي مقاطعة أوريول".

وفي 26 أيار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين من طراز "أولخا" فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية. ولاحقا من نفس اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة في أجواء المقاطعة.



يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الإسبانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يحض حلفاء بلاده على زيادة مساعداتهم لمواجهة الهجوم الروسي، سيصل إلى مدريد اليوم الاثنين حيث يلتقي رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقال مكتب سانشيز في بيان: "يستقبل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز رئيس أوكرانيا" في منتصف النهار، ثم يعقد الزعيمان مؤتمرا صحافيا.



وقال القصر في بيان إن الملك فيليبي السادس سيستقبل أيضا الزعيم الأوكراني.



هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لزيلينسكي إلى إسبانيا منذ توليه السلطة في عام 2019.