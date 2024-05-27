خلال اجتماع وفدها مع ممثلي "طالبان"... دائرة الهجرة تعلق على عدم ظهور العلم التركي

أصدرت دائرة الهجرة التركية بيانا ردت فيه على ما أثير من تساؤلات حول زيارة وفدها إلى أفغانستان، وغياب العلم التركي عن اللقاء مع وفد حركة "طالبان".

وقالت دائرة الهجرة التركية في البيان إن "الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة المتداولة بشأن زيارة وفدها إلى أفغانستان في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، استدعت إصدارها بيان حول الأمر".

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وأوضحت في البيان أنه "لم يتم رفع العلم التركي خلال اللقاء لعدم اعتراف تركيا رسميا بالحكومة الأفغانية المؤقتة" مشيرة إلى أن اللقاءات شهدت مشاركة القائم بأعمال السفارة التركية في كابل ومسؤولي الجهات المعنية، وذكر البيان أنه "لا نستخدم علمنا في مثل هذه الاجتماعات".

وشددت في بيانها على "الأهمية الكبرى للقاءات الثنائية مع الدول المنبع، لاستمرار مكافحة الهجرة غير النظامية بشكل مؤثر وإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلادهم".

وذكر البيان أن "الزيارة شهدت التأكيد على إصرار تركيا على التصدي للهجرة غير النظامية وبحث سبل إعادة المهاجرين الأفغان غير النظاميين الموجودين داخل تركيا إلى بلدهم".

وخلال الاجتماع بين وفدي البلدين، ظهر علم حركة "طالبان" بينما غاب العلم التركي، مما أثار تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة خارجية "طالبان" أعلنت أن أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير خارجية الحركة، التقى أتيلا توروس، رئيس إدارة الهجرة التركية، في كابل لبحث منع الهجرة غير الشرعية للمواطنين الأفغان إلى تركيا.

وقالت وزارة خارجية "طالبان" في هذا الإعلان، إنه تم خلال هذا الاجتماع أيضا مناقشة تطوير العلاقات الاقتصادية ونمو القطاع الخاص في البلدين.



ونقل الإعلان عن رئيس دائرة الهجرة التركية قوله إن "أنقرة تحاول إدارة تحديات ومشاكل الهجرة غير الشرعية، وأنه خلال السنوات الثلاث الماضية، توجه آلاف المواطنين الأفغان إلى تركيا عبر طرق غير قانونية". (RT)