Advertisement

عربي-دولي

بينهم طفل... القوات الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في الخليل

Lebanon 24
27-05-2024 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1204628-638524029393272197.jpg
Doc-P-1204628-638524029393272197.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأغلقت حاجز عطارة العسكري شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت طفلا و4 شبان آخرين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها في الخليل.
Advertisement
أما في رام الله فقد أغلقت حاجز عطارة بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من الدخول باتجاه بلدة بيرزيت أو الخروج نحو البلدات المحيطة، ما اضطر الناس لسلك طرق التفافية طويلة للوصول إلى أماكن عملهم.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، إن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر واعتقلت شابين منه".

واندلعت صباح اليوم، مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي في محيط معسكري دوتان وسالم.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب لـ"وفا"، إن "قوات الاحتلال لا تزال تستولي على منزل يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب لليوم الـ33 على التوالي"، لافتا إلى أن "معاناة المواطنين في القرية تزداد يوما بعد يوم جراء سياسة الاحتلال وعدوانه من خلال الاعتقالات والمداهمات للمنازل". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2024-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2024-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:17 | 2024-05-27
05:38 | 2024-05-27
05:34 | 2024-05-27
05:30 | 2024-05-27
05:30 | 2024-05-27
05:28 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24