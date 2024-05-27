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عربي-دولي

سرقة نظارات رئيس الوزراء الاسرائيلي.. والشرطة تستنفر

Lebanon 24
27-05-2024 | 04:13
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تلقت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، شكوى بشأن اختفاء نظارة أول رئيس وزراء في إسرائيل دافيد بن غوريون، من المتحف التراثي الخاص به في كيبوتس سدي بوكر.

وقالت الشرطة بعد التحقيقات الأولية إن المشتبه به في حادث السرقة جندي من الجيش الإسرائيلي.
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وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، "فور تلقي البلاغ، أوعزت الشرطة بالتحرك السريع وتعقب مرتكب الجريمة لتحديد مكان النظارات المسروقة التي تعتبر ذات قيمة تاريخية ووطنية، وإعادتها إلى الموقع التراثي".
 
وبدأ المحققون بجمع الأدلة والنتائج وتمكنوا من تحديد مكان مرتكب الجريمة، وهو جندي نظامي، قام بسرقة النظارات نهاية الأسبوع خلال جولة في الموقع.

وبمساعدة الشرطة العسكرية تم إجراء تفتيش في قاعدة عسكرية جنوباً، حيث عثر الضباط على النظارات.

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