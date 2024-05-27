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عربي-دولي

نحن بحاجة إلى الاستعداد.. "الناتو" يتحدث عن حرب طويلة في أوكرانيا

Lebanon 24
27-05-2024 | 05:00
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن تكثيف اتخاذ الحلف قرارات دعم كييف، نابع من ضرورة الاستعداد "لصراع طويل" في أوكرانيا.

وأضاف ستولتبيرغ متحدثا أمام الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي:" نحن بحاجة إلى الاستعداد لحرب طويلة، لذا نحتاج إلى اتخاذ قرارات في القمة في واشنطن لتعزيز دور الناتو في تنسيق أفضل لدعم لسنوات عديدة  والتدريب العسكري ومن أجل تمويل طويل الأجل حتى نتمكن من الحفاظ على ذلك لفترة طويلة". 
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بالمقابل أقر ستولتنبرغ بأنه لا يوجد إجماع في الحلف حول توقيت انضمام أوكرانيا إلى صفوفه، ويتوجب تهيئة الظروف السياسية لذلك، قائلا: "لقد اتفقت دول حلف شمال الأطلسي على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف، ولكن لا يوجد إجماع على التوقيت، ولابد من بذل كل الجهود لضمان بقاء أوكرانيا، وعندما يتم تهيئة الظروف السياسية، تصبح أوكرانيا على الفور عضوا في حلف شمال الأطلسي". (روسيا اليوم)
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