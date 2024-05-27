الوضع كارثي.. عدد شهداء رفح يرتفع والوصول إلى الجرحى "صعب"!

لا تزال تداعيات القصف الهمجي الإسرائيلي الذي نُفّذ على خيم النازحين في رفح تتوالى، مع استنكار غربي وعربي لهذه الجريمة.

Advertisement

ورجح متحدث "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة بلوغ حصيلة قتلى وجرحى الضربة الإسرائيلية الأخيرة لمخيم النازحين في مدينة رفح الـ100 شخص.وأضاف أبو حسنة أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة مكتظة بالنازحين في رفح.وأشار الدفاع المدني في غزة إلى "ارتقاء أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف جيش الاحتلال على رفح" مضيفا "نواجه صعوبات في الوصول إلى الجرحى بسبب الاستهداف المباشر لطواقمنا".من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة إن "نظام الرعاية الصحية في غزة عاجز عن التعامل مع الوضع بمدينة رفح".وأضاف: "توجد حاجة لاتباع القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني".ورجح "ارتفاع عدد ضحايا قصف مخيم النازحين والغارات في رفح". (روسيا اليوم)