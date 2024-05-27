تناولت لحم الدّب.. مفاجأة "غير سارة" لعائلة أميركية!

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وعانت العائلة في ولاية داكوتا الجنوبية من حمى شديدة وألم شديد في العضلات وتورم حول العينين.ويُعتقد أن الدب كان يحمل مرضاً طفيلياً تسببه عادة يرقات دودة من نوع الشعرانيات.وبعد أسبوع، ظهرت على شاب من العائلة يبلغ من العمر 29 عاما عددا من الأعراض المترادفة مع داء الشعرينات.وتم إدخاله إلى المستشفى مرتين في غضون أيام قليلة وهو يشكو من الحمى وألم شديد في العضلات وتورم حول العينين.وكشفت الاختبارات لاحقاً أنه كان يحمل الأجسام المضادة لداء الشعرينات.وأصيب 5 أفراد آخرين من الأسرة بأعراض مشابهة، وعانى بعضهم من آلام في المعدة وإسهال.ومن المثير للاهتمام أن فردين آخرين من العائلة لم تظهر عليهما أي أعراض.