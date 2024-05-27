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عربي-دولي

للمرة الأولى منذ 5 أشهر.. كيف استطاعت "حماس" أن تطلق صواريخها نحو "تل أبيب"؟

Lebanon 24
27-05-2024 | 05:38
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أن كتائب القسام أطلقت صواريخ باتجاه مدينة تل أبيب المحتلة من مواقع على بعد 800 متر من القوات المتمركزة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وللمرة الأولى منذ 29 كانون الثاني الماضي، أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.
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وقال متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي إن مقاتلي حماس أطلقوا صواريخ، أمس الأحد باتجاه (تل أبيب) وسط الاحتلال، وكانوا على بعد 800 متر فقط من الجيش برفح.

وتابع "مقاتلو حماس أفرغوا ذخيرتهم باتجاه قواتنا عندما اقتربت منهم، ثم أطلقوا الصواريخ باتجاه وسط إسرائيل".

وأقر المتحدث باسم الاحتلال بحدوث أضرار مادية جراء سقوط صواريخ قرب تل أبيب المحتلة. 

وفي 5 أيار الجاري، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن معدل إطلاق الصواريخ من غزة فاق التوقعات، رغم انخفاضه تدريجيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل فلسطينية عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وتواجه سلطات الاحتلال اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر من القتلى والجرحى بالمواجهات مع المقاومة الفلسطينية في غزة. (شبكة قدس الإخبارية)
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