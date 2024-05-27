إعصار مدمر يجتاح قرى ساحلية في الهند وبنغلاديش.. ويتسبب بإجلاء 800 ألف شخص!

اجتاح إعصار مدمر قرى ساحلية، وقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في الهند وبنغلاديش خلال الليل.

وأجلت السلطات في بنغلاديش ما يقرب من 800 ألف شخص بسبب الإعصار.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية في بنغلاديش يوم الإثنين، فإن الإعصار "ريمال"، بدأ يضرب الساحل الجنوبي للبلاد مساء الأحد، ومن المتوقع أن يستغرق ما بين 5 إلى 6 ساعات لعبور المنطقة الساحلية الشاسعة.وذكرت محطات تلفزيونية، أن عشرات القرى الساحلية في بنغلاديش غمرتها المياه، وجرفت وتضررت العديد من سدود الحماية من الفيضانات بسبب قوة العواصف.وأفادت قناة "سوموي" التلفزيونية في العاصمة دكا أفادت بأن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، كاشفة أن شخصين آخرين فقدا بعد انقلاب قارب جنوب غربي بنغلاديش.ويتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق الساحلية في ولاية البنغال الغربية الهندية.

🌀 Cyclone Remal batters West Bengal, claims 2 lives in Bangladesh 💔 Get the latest updates on the storm's impact and relief efforts. 🙏 #CycloneRemal #WestBengal #Bangladesh https://t.co/R8M1kDB65m pic.twitter.com/3v0J7qTDBi — Editorialge (@editorialge) May 27, 2024

إلى ذلك، توقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، أن يصل ريمال إلى أقصى سرعة للرياح تبلغ 120 كيلومترا في الساعة مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 135 كيلومترا في الساعة على جزيرة ساغار بولاية البنغال الغربية، ومنطقة كيبوبارا في بنغلاديش مساء الأحد.وقال محب الرحمن، وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة في بنغلاديش، إنه نشر متطوعين لنقل النازحين إلى ما يصل إلى 9000 ملجأ من الأعاصير.كما أغلقت الحكومة جميع المدارس في المنطقة حتى إشعار آخر.وأغلق مطار كولكاتا الهندي أبوابه يوم الإثنين، كما أغلقت بنغلاديش مطار مدينة تشاتوغرام الواقع جنوب شرقي البلاد، وألغت جميع الرحلات الداخلية من وإلى كوكس بازار.و"ريمال" هو أول إعصار يضرب خليج البنغال قبل موسم الرياح الموسمية هذا العام، والذي يستمر من حزيران إلى أيلول.وكثيرا ما تتعرض سواحل الهند للأعاصير، لكن أنماط المناخ المتغيرة أدت لزيادة شدة العواصف، ما يجعل الاستعدادات لمواجهة الكوارث الطبيعية "أكثر إلحاحا". (روسيا اليوم)