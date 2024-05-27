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عربي-دولي
عملية "كوسموس" بدأت.. روسيا تثبّت الصواريخ وتستعد لغزو الفضاء
Lebanon 24
27-05-2024
|
06:17
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أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها ثبتت صاروخ Soyuz-2.1a على منصة الإطلاق في قاعدة "بايكونور"، استعدادا لإطلاقه مع مركبة "بروغريس" إلى الفضاء.
جاء في بيان صادر عن الوكالة اليوم الاثنين إذ أشارت من خلاله أنّه " اليوم تم نقل صاروخ Soyuz-2.1a ومركبة Progress MS-27 المثبتة عليه، وتم نصب الصاروخ على منصة الإطلاق الموجودة في المجمع رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية. بعد تثبيت الصاروخ بشكل عمودي على المنصة تابع خبراء روس كوسموس عمليات تحضيره للإطلاق".
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وأضاف البيان:"الصاروخ الذي سيحمل مركبة Progress MS-27 نحو المحطة الفضائية الدولية، من المقرر أن يتم إطلاقه في 30 أيار الجاري، كما من المقرر أن تصل المركبة إلى المحطة لتلتحم بها في الأول من حزيران القادم".
وأشارت "روس كوسموس" إلى أن مركبة Progress MS-27 ستنقل إلى المحطة حمولة تزن 2504 كلغ، منها 1290 كلغ من الأجهزة والمعدات اللازمة لأنظمة المحطة والتجارب العلمية، وكذلك الملابس والمواد الغذائية والمنتجات الطبية والصحية لطاقم الرحلة الاستكشافية طويلة الأمد الحادية والسبعين، كما تضم الحمولة 754 كلغ من الوقود اللازم للمحطة، و420 كلغ من مياه الشرب لرواد المحطة، و40 كلغ من النتروجين.
المصدر:
روسيا اليوم
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