عملية "كوسموس" بدأت.. روسيا تثبّت الصواريخ وتستعد لغزو الفضاء

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها ثبتت صاروخ Soyuz-2.1a على منصة الإطلاق في قاعدة "بايكونور"، استعدادا لإطلاقه مع مركبة "بروغريس" إلى الفضاء.



جاء في بيان صادر عن الوكالة اليوم الاثنين إذ أشارت من خلاله أنّه " اليوم تم نقل صاروخ Soyuz-2.1a ومركبة Progress MS-27 المثبتة عليه، وتم نصب الصاروخ على منصة الإطلاق الموجودة في المجمع رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية. بعد تثبيت الصاروخ بشكل عمودي على المنصة تابع خبراء روس كوسموس عمليات تحضيره للإطلاق".

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وأضاف البيان:"الصاروخ الذي سيحمل مركبة Progress MS-27 نحو المحطة الفضائية الدولية، من المقرر أن يتم إطلاقه في 30 أيار الجاري، كما من المقرر أن تصل المركبة إلى المحطة لتلتحم بها في الأول من حزيران القادم". وأضاف البيان:"الصاروخ الذي سيحمل مركبة Progress MS-27 نحو المحطة الفضائية الدولية، من المقرر أن يتم إطلاقه في 30 أيار الجاري، كما من المقرر أن تصل المركبة إلى المحطة لتلتحم بها في الأول من حزيران القادم".