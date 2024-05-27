عملية للجيش الصومالي ضدّ حركة "الشباب".. أوقع قتلى بينهم قادة

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أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية مقتل أكثر من 20 مسلحاً من حركة "الشباب" بينهم 3 من قادتها بعملية مشتركة تم تنفيذها في ولاية بونتلاند الواقعة في شمالي شرقي الصومال.وذكرت وزارة الإعلام الصومالية أن العملية استهدفت تجمعاً لمسلحي الحركة في سلسلة جبال علمدو في إقليم بري الواقعة شمالي شرق الولاية.وأضافت أن العملية نفذتها القوات الحكومية إلى جانب من وصفتهم حكومة مقديشو بأنّهم "حلفاء دوليون".في المقابل، لم تعلّق حكومة إقليم بونتلاند على العملية، كما لم تشر الحكومة الفيدرالية إلى أن بونتلاند كان لها دور في العملية.كذلك، رحّبت السلطات الفدرالية الصومالية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أصدرته الأسبوع الماضي بشأن فرض عقوبات على ثلاثة من عناصر حركة الشباب. (الميادين)