وزير إسرائيلي يعترف: "حماس" تجدد قوتها

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قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي أيزنكوت، الإثنين، إن حركة حماس "تجدد قوتها"، مشيرا إلى أن القتال في قطاع غزة "سيستمر لسنوات".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أيزنكوت قوله خلال جلسة مناقشة في لجنة الخارجية والدفاع: "من الضروري المضي قدما في رفح وفقا للخطة المعتمدة، للوصول إلى خط النهاية والترويج لصفقة الرهائن من مكان قوة".وأضاف: "حماس تجدد قوتها والقتال سيستمر لسنوات. والتعامل مع الرهائن ضرورة استراتيجية لتنظيم الساحات".وتابع الوزير: "لا توجد معادلة إطلاق سراح الرهائن مقابل إنهاء الحرب".وأشار أيزنكوت إلى أنه "مثلما توقفنا في تشرين الثاني الماضي من أجل هدنة. حتى لو كنا بحاجة إلى أكثر من ذلك، فهذا لا يعني أننا سننهي القتال". (سكاي نيوز عربية)