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عربي-دولي
في معبر رفح.. هذا ما فعله الجيش المصري بجنود إسرائيليين
Lebanon 24
27-05-2024
|
08:03
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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، عن وقوع "حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في معبر رفح، وإسرائيل تجري تحقيقا في تفاصيله".
وزعمت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن جنودا من الجيش المصري أطلقوا النار على جنود إسرائيليين في معبر رفح، دون وقوع إصابات".
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وقالت القناة، إن "هذا الحادث غير العادي، الذي قد يزيد من التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة، يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة، بعد تأكيد الفلسطينيين أن العشرات من سكان غزة لقوا حتفهم في حريق اندلع في أعقاب هجوم إسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم".
ونددت وزارة الخارجية المصرية صباح اليوم، بالهجوم الإسرائيلي في رفح، والذي اندلع على إثره حريق في مخيم بالمدينة الجنوبية، وأدى إلى استشهاد العشرات.
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